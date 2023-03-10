«Не друг России, а друг Венгрии»: Запад попытается сместить «неудобного» Орбана
Евросоюзу не нравится премьер Венгрии Виктор Орбан, часто выступающий против антироссийских санкций, но это в интересах не Москвы, а Будапешта, рассказал НСН венгерский журналист Габор Штир.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - прагматик, который действует исключительно в интересах собственной страны, рассказал НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Накануне Орбан допустил пересмотр отношений с Россией на фоне изменения геополитических реалий, сообщило агентство Bloomberg. Политик назвал необходимым восстановление отношений между Россией и Европой после окончания конфликта на Украине, однако сегодня это «далеко от реальности». И несмотря на важность России как партнера для Венгрии, Будапешту придется подстраиваться под новую геополитическую реальность.
«Орбан исходит из реалий и защищает интересы Венгрии. Наша экономика без российского газа и нефти неконкурентноспособна. Здоровые отношения между странами просто взаимовыгодны для Москвы и Будапешта», - сказал Штир.
На первом месте у венгерского премьера интересы страны, он - типичный прагматик, рассказал журналист.
«Есть идеологические схожести, но самое главное – венгерские интересы, прагматичность и геополитика. А геополитика всегда выше идеологии. Из-за венгерских интересов Орбан готов бороться с Евросоюзом, потому что от этого зависит его политическая жизнь. И если у Венгрии начнутся экономические проблемы, то популярность правительства упадет», - добавил он.
Штир уверен, что Вашингтон попытается сместить Орбана при первой возможности благодаря своим финансовым возможностям и авторитету среди стран Евросоюза.
«Орбан всегда говорит, что санкционная политика – тупиковая. Он делает то, что умеет делать. Выторговывать для Венгрии нефть и газ, например. В Евросоюзе очень много элит. Им не нравится то, что делает Орбан. Хотят его снять, попробуют с американскими деньгами и давлением. И если это произойдет, то у страны будут проблемы», - признался журналист.
При этом собеседник считает ошибочным мнением среди западных стран, что Венгрия и Орбан якобы друзья России.
«Многие, особенно поляки, думают, что Венгрия дружит с Россией. Венгрия - не друг России, Венгрия и Орбан – друг Венгрии. Будапешт выстраивает внешнеполитические отношения, исходя из своих интересов», - заключил он.
Ранее Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил европейским странам создать свой аналог НАТО, в котором не будет Соединенных Штатов.
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