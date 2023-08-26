Президент Венгрии заявила о скорых переменах в решении украинского конфликта

Президент Венгрии Каталин Новак в интервью газете Il Messagger заявила о грядущих переменах в области урегулирования конфликта на Украине.

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Она считает, что миссия посланника папы римского по урегулированию украинского конфликта кардинала Маттео Дзуппи должна сработать.

Ранее посланник посетил Москву, Киев и Вашингтон. В обозримом он собирается с визитом в Пекин.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан счел ошибочной стратегию США и стран Евросоюза в конфликте с Россией, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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