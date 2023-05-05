Орбан: В украинском конфликте не может быть победителей
Конфликт на Украине следует как можно скорее прекратить, потому что в нем не будет победителей, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом политик заявил в эфире радиостанции Kossuth.
По словам премьера, Будапешт считает, что в противостоянии «будут проигравшие, но не победители». Как отметил Орбан, Украина получает широкую поддержку от западных стран. С другой стороны, Россия имеет более многочисленную армию и ядерное оружие.
«Не могу себе представить, что кто-то может победить ядерную державу», — подчеркнул политик.
Кроме того, Орбан указал, что возможное контрнаступление — последняя возможность для Киева добиться военного успеха, которая прояснит ситуацию в конфликте и даст «больше возможностей для дипломатических действий во имя мира».
Между тем директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Украина вряд ли сможет противостоять России в случае прекращения поддержки со стороны западных партнеров, пишет «Свободная пресса».
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