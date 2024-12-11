Орбан: До инаугурации Трамп не уполномочен говорить о перемирии на Украине

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в настоящее время не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине, сообщил в соцсетях глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

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По его словам, после инаугурации Трампа в январе эффект будет заметен. «Пока он не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США», — заявил премьер-министр.

Ранее Орбан сообщил, что провел день с Трампом. На встрече также присутствовали будущий советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и миллиардер Илон Маск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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