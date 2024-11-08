Орбан: США после победы Трампа выйдут из конфликта на Украине
После победы Дональда Трампа на президентских выборах США выйдут из конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал вице-премьер Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, ситуация на фронте очевидна и ведёт к военному поражению Украины, поэтому американцы не будут поощрять участие страны в конфликте.
«Одно не ставится под сомнение: Трамп не начинает войны... он настоящий бизнесмен, который полагает, что дела идут хорошо, когда нет войны», - заключил венгерский политик.
Ранее Орбан заявил, что выпил водки в честь победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Потери ВСУ в Курской области превысили 30 500 военнослужащих
- Компартия Молдавии отказалась признать Санду легитимным президентом
- Константин Цзю выступил против приезда Хелиф на чемпионат России по боксу
- Более 50 картин составили программу кинофестиваля «Русское зарубежье»
- Партия социалистов в Молдавии опротестует результаты президентских выборов
- Замглавы дипмиссии Канады вызвали в МИД РФ
- Глава МИД Израиля посетит Нидерланды после избиения футбольных фанатов
- СМИ: Полутвердые и твердые сыры подорожали в России на 16,5%
- Орбан: США после победы Трампа выйдут из конфликта на Украине
- Ракету ВСУ уничтожили над Курской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru