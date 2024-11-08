Орбан: США после победы Трампа выйдут из конфликта на Украине

По его словам, ситуация на фронте очевидна и ведёт к военному поражению Украины, поэтому американцы не будут поощрять участие страны в конфликте.

«Одно не ставится под сомнение: Трамп не начинает войны... он настоящий бизнесмен, который полагает, что дела идут хорошо, когда нет войны», - заключил венгерский политик.

Ранее Орбан заявил, что выпил водки в честь победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщает RT.

