Орбан: В случае победы Трампа Европа «не вынесет бремя войны»

Европе придется пересмотреть свою поддержку Киева, если экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах главы государства, сообщил Reuters премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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По его словам, если «Америка станет сторонником мира, то Европа не сможет оставаться сторонником войны».

Премьер указал, что Европа «не может нести бремя войны в одиночку», и ей нужно будет «приспосабливаться» в случае прихода Трампа к власти. Глава правительства отметил, что вопрос дальнейшей поддержки Украины будет обсуждаться на саммите Евросоюза в Будапеште.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз проигрывает в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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