Орбан: В случае победы Трампа Европа «не вынесет бремя войны»

По его словам, если «Америка станет сторонником мира, то Европа не сможет оставаться сторонником войны».

Премьер указал, что Европа «не может нести бремя войны в одиночку», и ей нужно будет «приспосабливаться» в случае прихода Трампа к власти. Глава правительства отметил, что вопрос дальнейшей поддержки Украины будет обсуждаться на саммите Евросоюза в Будапеште.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз проигрывает в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

