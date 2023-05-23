Орбан прокомментировал идею ввести очередной пакет санкций против России

Планы Евросоюза ввести 11-й пакет санкций против России противоречит здравому смыслу, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит РИА Новости.

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Политик добавил, что предыдущие десять попыток оказались провальными.

«Санкционная политика Евросоюза в нашем понимании просто не работает», - сказал Орбан.

Ранее он призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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