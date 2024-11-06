Эксперт указал, кто станет президентом США, если Трамп не доживет до инаугурации

По его словам, действующим главой Белого дома представитель Республиканской партии станет 20 января 2025 года после официальной церемонии инаугурации.

Он указал, что если уже до инаугурации Трамп не сможет осуществлять свои полномочия, например, не переживёт ещё одного покушения, то его место должен будет занять вице-президент сенатор Джей Ди Вэнс, который избирался вместе с ним.

«Если и с Вэнсом что-то случится, то здесь уже возникает вопрос. Подобных ситуаций в американской истории еще не было», - заключил Кислицын.

Ранее американские СМИ объявили, что республиканец Трамп преодолел необходимый порог в 270 голосов, что позволило ему стать 47-м президентом США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».