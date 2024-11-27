СМИ: В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа и его семью

Жителя американского штата Аризона задержали за угрозы убить избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Федеральные власти задержали жителя Аризоны после того, как он предположительно разместил в интернете видеоролики с угрозами убить... Трампа и его семью», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, фигурант — Мануэль Тамайо-Торрес, который высказывал «расплывчатые, но прямые угрозы» в адрес политика. Мужчина публиковал в соцсетях видео, в которых выдвинул ряд «странных и нелепых» обвинений в сторону Трампа, и «бессвязные и полные ругательств» ролики, утверждая, что политик якобы похитил и продал его детей. При этом неясно, есть ли дети у Тамайо-Торреса на самом деле.

Также в видео задержанный угрожал смертью президенту, его сыну и всей семье. Тамайо-Торреса обвинили в угрозах главе государства или его преемнику.

Ранее на Дональда Трампа дважды было совершено покушение. В июле политика ранили в ухо на митинге в Пенсильвании, в сентябре произошел инцидент со стрельбой в гольф-клубе избранного президента. Кроме того, в ноябре в Мичигане задержали мужчину, который угрожал устроить массовую стрельбу в случае победы Трампа на президентских выборах, напоминает RT.

