Орбан прибыл в Москву на встречу с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, передает агентство MTI.

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«В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву», — сообщил представитель Орбана.

Хаваши указал, что венгерский премьер проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Виктор Орбан не стал подтверждать сообщения СМИ о грядущей поездке в Москву. Политик отметил, что будет говорить о таких действиях «только после того, как они состоятся».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ПутинМоскваВенгрия

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