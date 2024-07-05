Орбан прибыл в Москву на встречу с Путиным
5 июля 202412:54
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, передает агентство MTI.
«В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву», — сообщил представитель Орбана.
Хаваши указал, что венгерский премьер проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Виктор Орбан не стал подтверждать сообщения СМИ о грядущей поездке в Москву. Политик отметил, что будет говорить о таких действиях «только после того, как они состоятся».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru