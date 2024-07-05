Орбан не подтвердил сообщения о возможном визите в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подтвердил информацию о поездке в Москву и встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в эфире радиостанции Kossuth.

Ранее СМИ сообщили, что премьер посетит российскую столицу 5 июля. По данным источников, Орбан намеревался обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

Отвечая на вопрос о следующих шагах после поездки в Киев, где премьер-министр встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, Орбан указал, что эти действия «носят весьма деликатный характер». По словам главы венгерского правительства, говорить об этих шагах можно будет «только после того, как они состоятся».

Орбан посетил Украину и провел переговоры с Зеленским 2 июля. Киев отверг предложение премьера о прекращении огня для начала переговоров с Россией, пишет «Свободная пресса».

