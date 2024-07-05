Орбан приближает мир? В Венгрии призвали политиков ЕС посетить Москву

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет мандата от Евросоюза для проведения переговоров, однако он является единственным политиком ЕС, кто пытается что-то сделать для установления мира между Россией и Украиной, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН.

Виктор Орбан не координировал свой визит в Россию с Еврокомиссией, сообщил ранее представитель ЕК Эрик Мамер. В ходе брифинга в Брюсселе он указал, что своими действиями венгерский политик «подрывает единство и целеустремленность» Евросоюза. Штир отметил, что Орбану в Евросоюзе уже не доверяют, а цель же визита премьер-министра в Россию — поднятие собственного рейтинга.