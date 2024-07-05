Орбан приближает мир? В Венгрии призвали политиков ЕС посетить Москву
Своим визитом в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается поднять собственный рейтинг, попутно приближая установление мира, сказал в эфире НСН Габор Штир.
У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет мандата от Евросоюза для проведения переговоров, однако он является единственным политиком ЕС, кто пытается что-то сделать для установления мира между Россией и Украиной, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН.
Виктор Орбан не координировал свой визит в Россию с Еврокомиссией, сообщил ранее представитель ЕК Эрик Мамер. В ходе брифинга в Брюсселе он указал, что своими действиями венгерский политик «подрывает единство и целеустремленность» Евросоюза. Штир отметил, что Орбану в Евросоюзе уже не доверяют, а цель же визита премьер-министра в Россию — поднятие собственного рейтинга.
«Проблем у Орбана после визита в Россию не будет — они уже есть. Однозначно ему не доверяют, мандата на переговоры от Евросоюза у Орбана нет. Венгерский премьер попробует воспользоваться тем, что Венгрия теперь председатель Евросоюза, именно в качестве председателя Евросоюза его принимал российский лидер Владимир Путин. Об этом говорилось в открытой части переговоров. Орбан очень активный, что не нравится ЕС, у него всегда есть какие-то идеи. Он попробует использовать эту ситуацию, чтобы поднять свой рейтинг, хотя и антирейтинг тоже поднимается. Все-таки о Венгрии и об Орбане теперь заговорили», — сказал Штир.
Собеседник НСН добавил, что другие европейские лидеры не посетят Москву с визитами.
«Я был бы удивлен, если бы посетили. Однако отмечу, что и президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер Германии Олаф Шольц, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны были бы последовать примеру Орбана. Это приблизило бы установление мира. Европа же только все блокирует. Если никто ничего не делает, только Орбан пробует что-то, хотя у него нет мандата, мира в ближайшем будущем не будет», — подытожил он.
Ранее Орбан призвал остановить огонь на Украине, чтобы создать условия для переговоров, передает «Радиоточка НСН».
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