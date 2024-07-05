Орбан призвал остановить огонь на Украине для возобновления переговоров

В пятницу 5 июля в Москве состоялись переговоры Путина и Орбана на высоком уровне. Президент России отметил, что они с Орбаном провели откровенный и полезный разговор, в частности, обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта.

Так, Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы создать условия для переговоров по Украине. Он также рассказал российскому лидеру о своих недавних контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Орбан не передавал Путину каких-либо посланий от Зеленского, с которым венгерский премьер встречался в начале июля в Киеве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

