Орбан призвал остановить огонь на Украине для возобновления переговоров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить огонь на Украине, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
В пятницу 5 июля в Москве состоялись переговоры Путина и Орбана на высоком уровне. Президент России отметил, что они с Орбаном провели откровенный и полезный разговор, в частности, обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта.
Так, Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы создать условия для переговоров по Украине. Он также рассказал российскому лидеру о своих недавних контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Орбан не передавал Путину каких-либо посланий от Зеленского, с которым венгерский премьер встречался в начале июля в Киеве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru