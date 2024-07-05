Орбан: Позиции России и Украины по урегулированию «очень далеки друг от друга»

Позиции России и Украины по урегулированию конфликта «очень далеки друг от друга». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан призвал остановить огонь на Украине для возобновления переговоров

Выступая на пресс-конференции в Кремле, он указал, что для того, чтобы приблизиться к завершению конфликта «нужно сделать очень много шагов».

«Однако важнейший шаг мы сделали: установили контакт, я буду работать и дальше в этом направлении» — заявил Орбан.

Ранее помощник президент Юрий Ушаков заявил, что Орбан не передавал Путину каких-либо посланий от президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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