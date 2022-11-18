Орбан назвал санкционную политику ЕС «шагом к войне»
Санкционная политика Евросоюза является «шагом к войне». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции «Кошут».
Политик пояснил, что если кто-то вмешивается в военный конфликт и вводит санкции, то становится «на позицию той или иной стороны».
По словам Орбана, для урегулирования ситуации на Украине необходимы не ограничительные меры, а мирные переговоры.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС отказаться от санкционной политики в отношении России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Сийярто, ограничения не достигли своей цели и вредят лишь экономике ЕС.
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