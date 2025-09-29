Орбан назвал Россию гарантом энергетической безопасности Венгрии

По словам Орбана, в случае отказа от российских энергоресурсов стране пришлось бы искать новые варианты, однако любой из них был бы менее предсказуемым.

Глава правительства подчеркнул, что менять проверенные поставки на сомнительные, с его точки зрения, неразумно, и «нормальные люди так не поступают», передает «Радиоточка НСН».

