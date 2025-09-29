Орбан назвал Россию гарантом энергетической безопасности Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стабильные поставки энергоресурсов из России обеспечивают его стране безопасность.

Он отметил, что газ и нефть поступают в Венгрию бесперебойно по долгосрочным контрактам, и это делает Россию более надежным партнером по сравнению с другими возможными источниками.

Трамп признал зависимость Венгрии и Словакии от российских энергоресурсов

По словам Орбана, в случае отказа от российских энергоресурсов стране пришлось бы искать новые варианты, однако любой из них был бы менее предсказуемым.

Глава правительства подчеркнул, что менять проверенные поставки на сомнительные, с его точки зрения, неразумно, и «нормальные люди так не поступают», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ГазРоссияВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры