Орбан назвал Россию гарантом энергетической безопасности Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стабильные поставки энергоресурсов из России обеспечивают его стране безопасность.
Он отметил, что газ и нефть поступают в Венгрию бесперебойно по долгосрочным контрактам, и это делает Россию более надежным партнером по сравнению с другими возможными источниками.
По словам Орбана, в случае отказа от российских энергоресурсов стране пришлось бы искать новые варианты, однако любой из них был бы менее предсказуемым.
Глава правительства подчеркнул, что менять проверенные поставки на сомнительные, с его точки зрения, неразумно, и «нормальные люди так не поступают», передает «Радиоточка НСН».
