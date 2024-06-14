Орбан: НАТО планирует создать три крупные базы для поставок оружия Киеву

Как отметил политик, альянс хочет создать так называемую «украинскую миссию».

«НАТО будет координировать передачу оружия Украине. Они создадут три крупные базы, откуда они будут передавать оружие», — уточнил Орбан.

Премьер-министр выразил обеспокоенность из-за возможного расположения этих баз в граничащих с Украиной Польше, Румынии и Словакии. По словам Орбана, в таком случае объекты станут военными целями, и расположенная неподалеку Венгрия беспокоится: венгры «должны принимать меры для своей безопасности».

Ранее Виктор Орбан выступил против миссии НАТО на Украине, Будапешт не будет участвовать в военных операциях блока за пределами его территории, напоминает «Свободная пресса».

