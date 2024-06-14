Орбан: НАТО планирует создать три крупные базы для поставок оружия Киеву
НАТО намерена создать на территории своих государств три крупные военные базы, с которых будет поставляться оружие на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Как отметил политик, альянс хочет создать так называемую «украинскую миссию».
«НАТО будет координировать передачу оружия Украине. Они создадут три крупные базы, откуда они будут передавать оружие», — уточнил Орбан.
Премьер-министр выразил обеспокоенность из-за возможного расположения этих баз в граничащих с Украиной Польше, Румынии и Словакии. По словам Орбана, в таком случае объекты станут военными целями, и расположенная неподалеку Венгрия беспокоится: венгры «должны принимать меры для своей безопасности».
Ранее Виктор Орбан выступил против миссии НАТО на Украине, Будапешт не будет участвовать в военных операциях блока за пределами его территории, напоминает «Свободная пресса».
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