Орбан: НАТО планирует создать три крупные базы для поставок оружия Киеву

НАТО намерена создать на территории своих государств три крупные военные базы, с которых будет поставляться оружие на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

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Как отметил политик, альянс хочет создать так называемую «украинскую миссию».

«НАТО будет координировать передачу оружия Украине. Они создадут три крупные базы, откуда они будут передавать оружие», — уточнил Орбан.

Премьер-министр выразил обеспокоенность из-за возможного расположения этих баз в граничащих с Украиной Польше, Румынии и Словакии. По словам Орбана, в таком случае объекты станут военными целями, и расположенная неподалеку Венгрия беспокоится: венгры «должны принимать меры для своей безопасности».

Ранее Виктор Орбан выступил против миссии НАТО на Украине, Будапешт не будет участвовать в военных операциях блока за пределами его территории, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаНАТОВенгрия

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