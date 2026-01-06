Орбан: Кредит Киеву в €800 млрд навредит народу Европы

В своих соцсетях он также указал, что это «ошеломляющая сумма, которая почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии».

«Украинский гомункул просит есть», — написал политик.

Он также добавил, что Киев просит эти деньги в течение следующего десятилетия, а в это же время «Европа находится в рецессии».

Ранее Орбан заявил, что Венгрия теоретически способна «за один день» вызвать коллапс Украины, прекратив поставки электроэнергии и газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

