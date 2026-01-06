Орбан: Кредит Киеву в €800 млрд навредит народу Европы
Если Европа предоставит Украине кредит в размере €800 млрд, то навредит собственному народу. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В своих соцсетях он также указал, что это «ошеломляющая сумма, которая почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии».
«Украинский гомункул просит есть», — написал политик.
Он также добавил, что Киев просит эти деньги в течение следующего десятилетия, а в это же время «Европа находится в рецессии».
Ранее Орбан заявил, что Венгрия теоретически способна «за один день» вызвать коллапс Украины, прекратив поставки электроэнергии и газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша и Дания предупредили о риске распада НАТО из-за угроз союзникам
- Гарантии безопасности Украине от «коалиции желающих» могут включать военные меры
- Патриарх Кирилл призвал неверующих «открыть сердце Богу»
- Орбан: Кредит Киеву в €800 млрд навредит народу Европы
- Россия поддержала Делси Родригес во главе Венесуэлы
- В конгрессе США призвали обсудить импичмент Трампа из-за Венесуэлы
- Льготы или штрафы? Как изменится рынок загородного жилья в 2026 годом
- Венгерский кинорежиссер Бела Тарр умер в возрасте 70 лет
- СМИ: Танкер «Маринера» под росийским флагом подвергся попытке захвата
- Roblox ввел для чатов обязательную верификацию возраста по биометрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru