Орбан не исключил версию нападения на венгерский НПЗ с российской нефтью
Причиной сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в Венгрии могло быть нападение извне. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Ранее на предприятии в Сазхаломбатте примерно в 30 км южнее Будапешта произошло возгорание. Завод использует нефть из России и снабжает топливом государства Центральной Европы. После ЧП выпуск продукции на НПЗ был сокращен.
Как отметил Орбан, власти продолжают расследование пожара.
«Мы до сих пор не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне», - написал премьер-министр в соцсетях.
По словам Орбана, НПЗ работает в основном на российском сырье и входит в число важнейших венгерских стратегических промышленных предприятий.
