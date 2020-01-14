Зеленский уволил жену Порошенко ради трудоустройства своей
Президент Украины Владимир Зеленский уволил жену своего предшественника Петра Порошенко из совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал». Вместо Марины Порошенко в совет вошла супруга действующего главы государства – Елена Зеленская.
Ранее Марина Порошенко ушла с поста председателя наблюдательного совета Украинского культурного фонда (УКФ).
Жена экс-президента подчеркнула, что предложение уволить ее было инициировано офисом Зеленского.
«О культуре в этой ситуации там явно не думали», - цитирует RT Марину Порошенко.
При этом супруга экс-президента добавила, что главная претензия к ней состояла в фамилии, которую она носит.
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