Зеленский уволил жену Порошенко ради трудоустройства своей

Ранее Марина Порошенко ушла с поста председателя наблюдательного совета Украинского культурного фонда (УКФ).

Жена экс-президента подчеркнула, что предложение уволить ее было инициировано офисом Зеленского.

«О культуре в этой ситуации там явно не думали», - цитирует RT Марину Порошенко.

При этом супруга экс-президента добавила, что главная претензия к ней состояла в фамилии, которую она носит.

