Зеленский уволил жену Порошенко ради трудоустройства своей

14 января 202011:54

Президент Украины Владимир Зеленский уволил жену своего предшественника Петра Порошенко из совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал». Вместо Марины Порошенко в совет вошла супруга действующего главы государства – Елена Зеленская.

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Ранее Марина Порошенко ушла с поста председателя наблюдательного совета Украинского культурного фонда (УКФ).

Жена экс-президента подчеркнула, что предложение уволить ее было инициировано офисом Зеленского.

«О культуре в этой ситуации там явно не думали», - цитирует RT Марину Порошенко.

При этом супруга экс-президента добавила, что главная претензия к ней состояла в фамилии, которую она носит.

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ФОТО: РИА Новости
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