Опубликован ранее неизвестный план Жириновского отказаться от доллара
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2018 году призывал отказаться от американского доллара. Снимок его ранее неопубликованной записки появился в Telegram-канале вице-спикера Государственной думы РФ Бориса Чернышова.
Поводом для инициативы Жириновского стал рост курса доллара в России с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе 2018 года. Основатель ЛДПР предложил три этапа отказа от американской валюты. Причем, не только в России, но и в мире.
Вначале Жириновский предлагает прекратить пользоваться долларом, затем – распустить все международные организации и вместо них создать другие - региональные.
«Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ (Организация американских государств — прим. НСН) в Америке, ОАЕ (Организация африканского единства — прим. НСН) в Африке и др.», — написал политик.
Переход государств на национальные валюты и языки должен был стать третьим, завершающим, этапом плана Жириновского.
«В свете нынешних событий — совет актуальный и логичный», — прокомментировал инициативу отказа от доллара вице-спикер ГД РФ Чернышов.
Ранее президент России Владимир Путин счел процесс отказа от доллара на пространстве БРИКС необратимым. Глава государства отметил, что доля доллара в экспорте и импорте среди стран БРИКС продолжает снижаться. В прошлом году она составила 28,7%, пишет ТАСС.
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