Опрос показал, что переговоры Шольца и Путина поддержали бы 59% немцев
Проведение телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца и российского лидера Владимира Путина поддержали бы 59% граждан ФРГ, показал опрос исследовательской компании YouGov, проведенный по заказу агентства DPA.
Согласно данным, 59% высказались за телефонный разговор Шольца и Путина, 26% - против, а 15% затруднились с ответом. При этом в восточногерманских землях (бывшей ГДР) идею переговоров двух лидеров поддержали 68%, против выступили только 19%.
На вопрос о том, должен ли Киев в ходе возможных мирных переговоров отказаться от Крыма и еще ряда территорий, которые он считает своими, 39% опрошенных ответили отрицательно. Отмечается, что 23% считают, что Украина могла бы отказаться от претензий на Крым и другие территории. А 45% респондентов выступили за те или иные территориальные уступки со стороны Украины.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что Олаф Шольц понимает, что в немецком обществе усиливается запрос на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. По его словам, роль миротворца добавит Шольцу политических очков, а также позволит собрать коалицию стран, которые устали от военного конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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