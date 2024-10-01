«Готовы к переговорам»: Разговор Шольца с Путиным запустит «миротворческую» волну

«Есть такой фактор как общественное мнение в Германии. Выборы в парламенты показали, что большинство жителей Восточной Германии хотят запуска дипломатических переговоров по ситуации на Украине. Я думаю, что Олаф Шольц понимает, что эта позиция будет усиливаться в немецком обществе. Он видит, что его шансы победить на следующих выборах будут расти, если он где-то проявит миротворчество. Он хочет поговорить с Путиным, насколько Россия готова к переговорному процессу. Путин из вежливости ответит Шольцу, вопрос только в том, готова ли Россия сейчас пойти на переговоры по Украине», - рассказал он.

По словам политолога, сегодня только Великобритания и Польша активно выступают против переговоров, даже Франция сбавляет «военную» риторику. А приход к власти в США Трампа окончательно запустит «миротворческою» волну.

«Без остановки конфликта никаких разговоров о запуске «Северного потока» быть не может. Но Шольц понимает, что конфликт на Украине рано или поздно закончится каким-то мирным урегулированием. Трамп в Америке может победить, тогда этот вопрос миротворческий встанет со стороны США. В Австрии победила популистская партия, которая выступает за мирные переговоры с Россией. Это не означает, что в Европе вдруг поняли, что Россия права. Люди просто устали от военного конфликта. Люди реально боятся прямого столкновения НАТО с Россией. Германия может собрать сильную коалицию стран, Австрия поддержит переговоры, Венгрия. Остался месяц до выборов в Америке. Если Трамп придет к власти, этот процесс миротворческий пойдет волной. Я вижу, что Франция также смягчает свою риторику. Агрессивная риторика сейчас у англичан, поляков, другие начинают обдумывать», - заключил собеседник НСН.

В марте Олаф Шольц говорил, что последний раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным около полутора лет назад. Канцлер отмечал, что за несколько дней до начала конфликта на Украине они более четырех часов подробно беседовали, передает «Радиоточка НСН».

