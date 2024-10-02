Песков: Берлин не запрашивал Москву о телефонном разговоре Путина и Шольца
Отношения с Германией практически сведены к нулю не по инициативе России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИВ Новости.
Он отметил, что Берлин не запрашивал Москву о телефонном разговоре Владимир Путина и Олафа Шольца. Ранее эта информация появилась в немецких СМИ.
Песков рассказал, что Путин и Шольц не контактировали с 2022 года, но российский лидер остается открытым для диалога.
Германский лидер намерен в ближайшие недели провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Согласно данным, переговоры могут состояться в преддверии саммита G20 в Бразилии, который пройдет в ноябре.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц понимает, что в немецком обществе усиливается запрос на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, заявил немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН». Роль миротворца добавит Шольцу политических очков, а также позволит собрать коалицию стран, которые устали от военного конфликта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России поразили объекты энергоинфраструктуры, обеспечивающие действия ВСУ
- Дуров: Раскрытие IP-адресов и телефонов преступников в Telegram налажено с 2018 года
- Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Верхнекаменского в ДНР
- Пилотов рейса Анталья — Москва попытались ослепить лазером
- Песков: Берлин не запрашивал Москву о телефонном разговоре Путина и Шольца
- СМИ: Актеру Ливанову удалили смертельно опасный тромб
- Фейковые розыгрыши стали популярной схемой мошенничества в 2024 году
- Минтранс предложил ввести скидку в 50% для детей в поездах на весь год
- СМИ: Игрока «Манчестер Сити» Нуньеса арестовали за кражу телефона
- Против Шлосберга возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru