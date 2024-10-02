Песков: Берлин не запрашивал Москву о телефонном разговоре Путина и Шольца

Песков рассказал, что Путин и Шольц не контактировали с 2022 года, но российский лидер остается открытым для диалога.

Германский лидер намерен в ближайшие недели провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Согласно данным, переговоры могут состояться в преддверии саммита G20 в Бразилии, который пройдет в ноябре.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц понимает, что в немецком обществе усиливается запрос на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, заявил немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН». Роль миротворца добавит Шольцу политических очков, а также позволит собрать коалицию стран, которые устали от военного конфликта.

