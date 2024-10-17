Опрос показал, что меньше половины молдаван поддерживают вступление в ЕС

Опрос был проведен в период с 13 по 15 октября, в нем участвовали 985 респондентов. Погрешность не превышает 3,1 процентных пункта.

Выборы президента в Молдавии пройдут 20 октября параллельно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в разговоре с НСН отмечал, что молдавская правящая партия делает все, чтобы не допустить честных и открытых выборов, передает «Радиоточка НСН».

