Опрос показал, что меньше половины молдаван поддерживают вступление в ЕС
Меньше половины молдаван готовы голосовать за вступление страны в Европейский союз на референдуме, свидетельствуют данные опроса, который провела компания Intellect Group.
Отмечается, что 44% процента респондентов готовы голосовать «за» на референдуме. Указывается, что такой уровень поддержки свидетельствует о заинтересованности населения в евроинтеграционных процессах и может отражать стремление к улучшению политической стабильности и экономических условий. Согласно данным, 5,8% респондентов не собираются принимать участие в голосовании, а 1,8% планируют испортить бюллетени.
Опрос был проведен в период с 13 по 15 октября, в нем участвовали 985 респондентов. Погрешность не превышает 3,1 процентных пункта.
Выборы президента в Молдавии пройдут 20 октября параллельно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в разговоре с НСН отмечал, что молдавская правящая партия делает все, чтобы не допустить честных и открытых выборов, передает «Радиоточка НСН».
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