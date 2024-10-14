Песков: Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии
Москва категорически отвергает обвинения во вмешательстве в выборные процессы в Молдавии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы категорически отвергаем эти обвинения», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что обвинения молдавских властей в адрес России в подкупе избирателей являются абсурдным спектаклем, сообщает RT.
По его словам, таким образом в Кишинёве пытаются отвлечь население от реальных проблем в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru