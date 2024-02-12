Опрос: Почти 50% американцев винят Байдена в провале законопроекта о помощи Киеву

Согласно данным, 49% респондентов винят в кризисе Байдена, 32% не видят в происходящем его вины или не считают его ответственность за это серьезной. При этом демократов и республиканцев в конгрессе почти в равной степени винят за провалы в законодательном процессе: 51% и 53% соответственно указывают на их ответственность.

При этом на вопрос, есть ли вина бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в происходящем, 38% респондентов ответили «да», а 42% заявили об ее отсутствии.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден намерен добиваться от конгресса новых ассигнований на поддержку Украины, передает, «Радиоточка НСН».

