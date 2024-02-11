В Сенате США назвали новый проект помощи Киеву оскорблением американцев

По его словам, американские власти не предпринимают никаких действий по решению проблем внутри страны, но выделяют огромные суммы на помощь Украине, которая известна своим коррумпированным аппаратом власти.

Парламентарий призвал голосовать против этого законопроекта.

Ранее сенатор США Майк Ли проговорил без перерыва около четырех часов с трибуны верхней палаты Конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

