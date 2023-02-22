Президент Молдавии Санду попросила у Байдена финансовую помощь


Президент Молдавии Майя Санду во время встречи в Варшаве обратилась к американскому лидеру Джо Байдену за финансовой поддержкой. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Новый премьер Молдавии назвал приоритетом интеграцию в ЕС

В сообщении отмечается, что Санду попросила Вашингтон увеличить экономическую помощь Молдавии для укрепления ее «устойчивости», а также рассказала о «сложностях в связи с войной на границах».

Молдавский лидер также поблагодарила Байдена за текущую поддержку, которую оказывают Штаты.

Накануне американский президент во время своего выступления в Варшаве заверил молдавские власти в «поддержке курса страны на независимость и строительство демократии».

Ранее Сенаторы Сергей Цеков и Андрей Климов в эфире НСН дали оценку будущим отношениям между Москвой и Кишиневом после смены премьер-министра в Молдавии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденМайя Санду
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры