Президент Молдавии Санду попросила у Байдена финансовую помощь
Президент Молдавии Майя Санду во время встречи в Варшаве обратилась к американскому лидеру Джо Байдену за финансовой поддержкой. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В сообщении отмечается, что Санду попросила Вашингтон увеличить экономическую помощь Молдавии для укрепления ее «устойчивости», а также рассказала о «сложностях в связи с войной на границах».
Молдавский лидер также поблагодарила Байдена за текущую поддержку, которую оказывают Штаты.
Накануне американский президент во время своего выступления в Варшаве заверил молдавские власти в «поддержке курса страны на независимость и строительство демократии».
Ранее Сенаторы Сергей Цеков и Андрей Климов в эфире НСН дали оценку будущим отношениям между Москвой и Кишиневом после смены премьер-министра в Молдавии.
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