Президент Молдавии Санду попросила у Байдена финансовую помощь

В сообщении отмечается, что Санду попросила Вашингтон увеличить экономическую помощь Молдавии для укрепления ее «устойчивости», а также рассказала о «сложностях в связи с войной на границах».

Молдавский лидер также поблагодарила Байдена за текущую поддержку, которую оказывают Штаты.

Накануне американский президент во время своего выступления в Варшаве заверил молдавские власти в «поддержке курса страны на независимость и строительство демократии».

Ранее Сенаторы Сергей Цеков и Андрей Климов в эфире НСН дали оценку будущим отношениям между Москвой и Кишиневом после смены премьер-министра в Молдавии.

