Опрос: большинство американцев верят в победу Байдена
79% граждан США верят в то, что на выборах американского президента победил Джо Байден, следует из опроса Reuters и компанией Ipsos.
Об этом заявили не только почти все сторонники демократов, но и около 60% республиканцев.
13% участников исследования сказали, что результаты выборов еще не определены, а 3% — что на выборах победил Дональд Трамп.
Напомним, Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа до 5 млн голосов. Согласно статистике, голос в пользу Байдена отдали 77 млн граждан США, в пользу Трампа - 72 млн.
3 ноября в США прошли всеобщие выборы, по итогам которых большинство голосов избирателей получил кандидат от демократической партии Джо Байден. Однако официальные результаты голосования пока не объявлены из-за большого количества бюллетеней, отправленных американцами по почте в рамках досрочного голосования. Победителя выборов официально объявят 14 декабря: в этот день в соответствии с пожеланиями избирателей проголосуют выборщики от каждого штата.
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