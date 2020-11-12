Опрос: большинство американцев верят в победу Байдена

79% граждан США верят в то, что на выборах американского президента победил Джо Байден, следует из опроса Reuters и компанией Ipsos.

Об этом заявили не только почти все сторонники демократов, но и около 60% республиканцев.

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13% участников исследования сказали, что результаты выборов еще не определены, а 3% — что на выборах победил Дональд Трамп.

Напомним, Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа до 5 млн голосов. Согласно статистике, голос в пользу Байдена отдали 77 млн граждан США, в пользу Трампа - 72 млн.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы, по итогам которых большинство голосов избирателей получил кандидат от демократической партии Джо Байден. Однако официальные результаты голосования пока не объявлены из-за большого количества бюллетеней, отправленных американцами по почте в рамках досрочного голосования. Победителя выборов официально объявят 14 декабря: в этот день в соответствии с пожеланиями избирателей проголосуют выборщики от каждого штата.



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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп
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