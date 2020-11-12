Байден назовет будущего главу аппарата Белого дома в ближайшие дни

Джо Байден, объявивший свою победу на выборах президента в США, назначит руководителя аппарата Белого дома на этой неделе, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на свои источники.

Среди претендентов - бывший глава администрации Байдена – Рон Клайн. В администрации экс-президента Барака Обамы он координировал работу по борьбе со вспышкой Эболы в Африке.

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Среди других кандидатов называются начальники штабов Байдена - Стив Ричетти и Брюс Рид.

Напомним, Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа до 5 млн голосов. Согласно статистике, голос в пользу Байдена отдали 77 млн граждан США, в пользу Трампа - 72 млн.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:БайденВыборы Президента США
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