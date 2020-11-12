Байден назовет будущего главу аппарата Белого дома в ближайшие дни
Джо Байден, объявивший свою победу на выборах президента в США, назначит руководителя аппарата Белого дома на этой неделе, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на свои источники.
Среди претендентов - бывший глава администрации Байдена – Рон Клайн. В администрации экс-президента Барака Обамы он координировал работу по борьбе со вспышкой Эболы в Африке.
Среди других кандидатов называются начальники штабов Байдена - Стив Ричетти и Брюс Рид.
Напомним, Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа до 5 млн голосов. Согласно статистике, голос в пользу Байдена отдали 77 млн граждан США, в пользу Трампа - 72 млн.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- Собирающиеся к МКС на корабле Маска туристы подписали контакт
- Байден назовет будущего главу аппарата Белого дома в ближайшие дни
- Греф: США почти израсходовали ресурс для антироссийских санкций
- Глава Центра Гамалеи предрек проблемы с логистикой для вакцины от Pfizer
- Российские наблюдательные посты миротворцев разворачивают в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru