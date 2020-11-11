Отрыв Байдена от Трампа увеличился до 5 млн голосов
Демократ Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа до 5 млн голосов. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно статистике, голос в пользу Байдена отдали 77 млн граждан США, в пользу Трампа - 72 млн.
3 ноября в США прошли всеобщие выборы, по итогам которых большинство голосов избирателей получил кандидат от демократической партии Джо Байден. Однако официальные результаты голосования пока не объявлены из-за большого количества бюллетеней, отправленных американцами по почте в рамках досрочного голосования. Победителя выборов официально объявят 14 декабря: в этот день в соответствии с пожеланиями избирателей проголосуют выборщики от каждого штата.
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