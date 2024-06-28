Опрос: Более 80% американцев не изменили мнение о Байдене после дебатов
Более 80% американцев, смотревших дебаты экс-президента Дональда Трампа и действующего лидера Джо Байдена, не изменили своего мнения о кандидатах после их выступлений в четверг, следует из опроса CNN, который организовывал мероприятие.
Ещё 14% опрошенных заявили, что дебаты побудили их повторно обдумать свою позицию, чтобы окончательно решить, за кого следует голосовать, но в итоге они ее не изменили, а 5% заявили, что политическое мероприятие изменило их мнение.
Две трети зрителей предвыборных дебатов в США посчитали, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего конкурента Джо Байдена. Так, победу Трампу отдали 67% зрителей, у Байдена – 33%.
Экс-президент США Дональд Трамп на дебатах заверил, что его физическое самочувствие превосходно, и заодно предложил Байдену пройти тест на умственные способности. Оба кандидата назвали друг друга худшими в истории президентами США, а также обсудили конфликт на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru