Опрос: Более 80% американцев не изменили мнение о Байдене после дебатов

Более 80% американцев, смотревших дебаты экс-президента Дональда Трампа и действующего лидера Джо Байдена, не изменили своего мнения о кандидатах после их выступлений в четверг, следует из опроса CNN, который организовывал мероприятие.

Ещё 14% опрошенных заявили, что дебаты побудили их повторно обдумать свою позицию, чтобы окончательно решить, за кого следует голосовать, но в итоге они ее не изменили, а 5% заявили, что политическое мероприятие изменило их мнение.