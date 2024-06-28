Опрос: Более 80% американцев не изменили мнение о Байдене после дебатов

Более 80% американцев, смотревших дебаты экс-президента Дональда Трампа и действующего лидера Джо Байдена, не изменили своего мнения о кандидатах после их выступлений в четверг, следует из опроса CNN, который организовывал мероприятие.

Ещё 14% опрошенных заявили, что дебаты побудили их повторно обдумать свою позицию, чтобы окончательно решить, за кого следует голосовать, но в итоге они ее не изменили, а 5% заявили, что политическое мероприятие изменило их мнение.

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Две трети зрителей предвыборных дебатов в США посчитали, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего конкурента Джо Байдена. Так, победу Трампу отдали 67% зрителей, у Байдена – 33%.

Экс-президент США Дональд Трамп на дебатах заверил, что его физическое самочувствие превосходно, и заодно предложил Байдену пройти тест на умственные способности. Оба кандидата назвали друг друга худшими в истории президентами США, а также обсудили конфликт на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: CNN / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Выборы в СШАДжо БайденДональд Трамп

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