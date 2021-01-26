Опрос: Байдена поддерживают большинство американцев
Работу американского президента Джо Байдена в первые дни в должности главы Белого дома положительно оценивают 63 процента избирателей в США, говорится в опросе издания Hill совместно с компанией HarrisX.
Среди опрошенных демократов деятельность Байдена положительно оценивают 94%, а среди опрошенных республиканцев против выступают 70 процентов. При этом в вопросе международных дел деятельность президента США одобряют 60% избирателей, в борьбе против коронавируса – 69%.
Ранее Байден заявил о готовности "без колебаний" обсудить с Россией "проблемные вопросы".
Он подчеркнул, что намерен как сотрудничать с Россией по поводу продления СНВ-3, так и "выражать обеспокоенность" по различным политическим поводам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+19 290 / сут.
Умерли
69 918+456 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+19 003 / сут.
- Опрос: Байдена поддерживают большинство американцев
- Разработчик «Новичка» сообщил о планах выпустить лекарство от коронавируса
- Американские сенаторы утвердил нового главу Минфина
- Стало известно о связи коронавируса и болезни глаз
- Пушков рассказал о намеке пресс-секретаря Байдена Путину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru