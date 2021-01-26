Опрос: Байдена поддерживают большинство американцев

Работу американского президента Джо Байдена в первые дни в должности главы Белого дома положительно оценивают 63 процента избирателей в США, говорится в опросе издания Hill совместно с компанией HarrisX.

Среди опрошенных демократов деятельность Байдена положительно оценивают 94%, а среди опрошенных республиканцев против выступают 70 процентов. При этом в вопросе международных дел деятельность президента США одобряют 60% избирателей, в борьбе против коронавируса – 69%.

В Белом доме рассказали о возможности беседы Байдена и Путина

Ранее Байден заявил о готовности "без колебаний" обсудить с Россией "проблемные вопросы".

Он подчеркнул, что намерен как сотрудничать с Россией по поводу продления СНВ-3, так и "выражать обеспокоенность" по различным политическим поводам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентСШАДжо Байден
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