Макрон заявил о «рассинхронизации» в отношениях между США и ЕС
Потребители в европейских государствах вынуждены платить высокую цену за поставляемые из США энергоносители, это негативно сказывается на отношениях и влияет на конкурентоспособность стран Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS.
«Я думаю, администрация и президент [США Джо] Байден лично очень привязаны к Европе. Но если взглянуть на ситуацию сегодня, то, действительно, есть рассинхронизация. Почему? Из-за энергии. Европа — покупатель газа и нефти. США — поставщик. А если взглянуть на ситуацию, наша промышленность и домохозяйства не покупают по одинаковой цене», — указал Макрон.
Политик добавил, что большой разрыв влияет на покупательскую способность европейцев, пишет РИА ФАН. Сложившая ситуация сказывается на конкурентоспособности обществ в США и Европе, отмечает RT.
Кроме того, Макрон высказался о попытках Запада помешать России в проведении специальной операции на Украине. Французский президент отметил, что США и ЕС в полной мере участвуют в конфликте «во имя одних и тех же принципов». При этом цена украинского кризиса «не одинакова по обе стороны Атлантического океана».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 598 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 589 / сут.
- СМИ: В Евросоюзе обсудили подготовку девятого пакета санкций против России
- Взрыв произошел на стоянке авиатехники на аэродроме под Рязанью
- Макрон заявил о «рассинхронизации» в отношениях между США и ЕС
- МИД Японии: Нефть с «Сахалина-2» не подпадает под потолок цен на российское сырье
- В Польше обвинили Украину во лжи о выплаченном долге за военную помощь
- В США предупредили, что идеализм Запада может привести к войне с Россией
- СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Ярославле
- В России предложили ограничить продажу электронных сигарет онлайн
- Рогов заявил об ударах по украинским складам боеприпасов в Запорожье
- Клишас допустил введение ограничений для уехавших из-за частичной мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru