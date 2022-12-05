Макрон заявил о «рассинхронизации» в отношениях между США и ЕС

«Я думаю, администрация и президент [США Джо] Байден лично очень привязаны к Европе. Но если взглянуть на ситуацию сегодня, то, действительно, есть рассинхронизация. Почему? Из-за энергии. Европа — покупатель газа и нефти. США — поставщик. А если взглянуть на ситуацию, наша промышленность и домохозяйства не покупают по одинаковой цене», — указал Макрон.

Политик добавил, что большой разрыв влияет на покупательскую способность европейцев, пишет РИА ФАН. Сложившая ситуация сказывается на конкурентоспособности обществ в США и Европе, отмечает RT.

Кроме того, Макрон высказался о попытках Запада помешать России в проведении специальной операции на Украине. Французский президент отметил, что США и ЕС в полной мере участвуют в конфликте «во имя одних и тех же принципов». При этом цена украинского кризиса «не одинакова по обе стороны Атлантического океана».

