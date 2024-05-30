«Воспринимают как президента»: Нового секретаря Госсовета Дюмина назвали аватаром Путина

Экс-губернатор Тульской области Дюмин назначен секретарем Госсовета, что стало вторым изменением в его карьере за последние недели. В начале мая он занял должность помощника президента России. Как отметил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков, новость взбудоражила элиту страны, поскольку может свидетельствовать о том, что Дюмин будущий президент России по выбору Путина. Гращенкова заявил, что экс-глава Тульской области на новом посту сможет модернизировать работу Госсовета.

«Если Совет безопасности РФ больше орган силовиков, Госсовет – гражданский орган, включающий тех, кто непосредственно занят управлением. Дюмин в новой должности может стать секретарем, который не только координирует решения, но и вырабатывает их. В таком случае Госсовет сначала уравновесит Совбез, позже станет коллективным органом, обеспечивающим трансфер власти. На следующих президентских выборах это сделает его конструкцией, которая уравновесит российскую элиту. Но это длительный путь, который еще предстоит. Также возможно, что ничего не изменится, Госсовет останется таким же подмороженным органом, каким был. Тогда и роль Дюмина будет формальной», - сказал он.