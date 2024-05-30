«Воспринимают как президента»: Нового секретаря Госсовета Дюмина назвали аватаром Путина
Алексей Дюмин на посту секретаря Госсовета сможет сделать его коллективным органом, который уравновесит российскую элиту, заявил НСН политолог Илья Гращенков.
На посту секретаря Госсовета Алексей Дюмин будет иметь возможность не только координировать, но и вырабатывать решения, чтобы уравновесить Совбез, рассказал в интервью НСН глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Экс-губернатор Тульской области Дюмин назначен секретарем Госсовета, что стало вторым изменением в его карьере за последние недели. В начале мая он занял должность помощника президента России. Как отметил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков, новость взбудоражила элиту страны, поскольку может свидетельствовать о том, что Дюмин будущий президент России по выбору Путина. Гращенкова заявил, что экс-глава Тульской области на новом посту сможет модернизировать работу Госсовета.
«Если Совет безопасности РФ больше орган силовиков, Госсовет – гражданский орган, включающий тех, кто непосредственно занят управлением. Дюмин в новой должности может стать секретарем, который не только координирует решения, но и вырабатывает их. В таком случае Госсовет сначала уравновесит Совбез, позже станет коллективным органом, обеспечивающим трансфер власти. На следующих президентских выборах это сделает его конструкцией, которая уравновесит российскую элиту. Но это длительный путь, который еще предстоит. Также возможно, что ничего не изменится, Госсовет останется таким же подмороженным органом, каким был. Тогда и роль Дюмина будет формальной», - сказал он.
По словам собеседника НСН, Дюмин способен четко исполнять президентские решения, поэтому заслужил доверие Путина.
«Дюмин является близким для Путина человеком не только потому, что лично с ним работал, фактически охранял, он ментально близок президенту. В отличие от других игроков это не столько самостоятельный стратег и тактик, сколько понимающий человек, который может воспроизводить президентские решения. Некий аватар президента. Другие губернаторы, безусловно, самостоятельные игроки, любое их усиление несло бы персональную окраску. Дюмин – человек, который умеет быть членом команды. Его воспринимают как президента, это вызывает не ревность, а понимание, что на данную должность президент ищет человека, которому доверяет», - подытожил Гращенков.
Алексей Дюмин с 1996 по 2013 год служил в Федеральной службе охраны РФ. В августа 1999 года стал частью группы личной охраны премьер-министра страны Владимира Путина. С 2016 года возглавлял Тульскую область. После его перехода на должность помощника президента РФ временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен Дмитрий Миляев, напоминает «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Корабль, маяки и кои»: Как в Москве оформили площадки «Рыбной недели»
- Кремль не видит опасности для отдыхающих на Кубани туристов из-за обстрелов ВСУ
- Минфин Украины: Киев получил свыше $85 млрд внешней помощи с 2022 года
- СМИ: Рейс из Петербурга в Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
- ЕС утвердил повышенные тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии
- Мужчина убил работницу трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде
- «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-27» стартовал с Байконура
- В Чите из-за лесных пожаров возникли задымление и запах гари
- Volkswagen выпустит «народный» электромобиль
- В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru