Путин назвал главные приоритеты развития России

На расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета он указал, что необходимо добиться того, чтобы каждый человек в стране «мог максимально раскрыть свои способности и таланты» и стать успешным.

«Это создание комфортной и безопасной среды для жизни, улучшение экологической ситуации в городах и посёлках», - добавил глава государства.

Ранее Путин поручил кабмину выделять не менее 10 млрд рублей на развитие десяти регионов с 2025 по 2030 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

