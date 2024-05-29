Путин назвал главные приоритеты развития России

Сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей являются главными приоритетами развития России. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета он указал, что необходимо добиться того, чтобы каждый человек в стране «мог максимально раскрыть свои способности и таланты» и стать успешным.

«Это создание комфортной и безопасной среды для жизни, улучшение экологической ситуации в городах и посёлках», - добавил глава государства.

Ранее Путин поручил кабмину выделять не менее 10 млрд рублей на развитие десяти регионов с 2025 по 2030 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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