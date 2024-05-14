Исполняющим обязанности главы Тульской области стал Дмитрий Миляев

Миляев стал первым заместителем губернатора Тульской области. Он пришел в правительство региона в ноябре 2022 года и курировал практически все сферы, кроме экономической. До этого Миляев занимал должность главы администрации Тулы.

Ранее стало известно, что в число помощников Путина вошел также бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

