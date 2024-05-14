Исполняющим обязанности главы Тульской области стал Дмитрий Миляев
Временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области назначен Дмитрий Миляев. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на областное правительство.
Ранее Алексей Дюмин стал помощником президента России Владимира Путина, в связи с чем он покинул должность губернатора.
Миляев стал первым заместителем губернатора Тульской области. Он пришел в правительство региона в ноябре 2022 года и курировал практически все сферы, кроме экономической. До этого Миляев занимал должность главы администрации Тулы.
Ранее стало известно, что в число помощников Путина вошел также бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru