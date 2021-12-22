«Кому-то помешал»: В ЛДПР назвали возможный мотив задержания Натарова
Василий Власов сказал НСН, что партия готова оказать максимальное юридическое сопровождение Сергею Натарову, которого задержали «из-за сына».
В ЛДПР подробно изучат ситуацию с задержанием члена высшего совета партии Сергея Натарова, однако допускают, что он мог кому-то мешать, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов.
Ранее СМИ сообщили, что бывший депутат Госдумы, вице-спикер заксобрания Красноярского края от ЛДПР Сергей Натаров задержан в Красноярске. Отмечается, что это может быть связано уголовными делами в отношении его сына, Антона Натарова.
«Эта новость только с утра появилась, у нас сегодня последнее пленарное заседание в этой сессии, после него будем разбираться с этим делом более подробно. Будем смотреть, надо сначала все внимательно изучить, потому что все-таки это член высшего совета партии и вице-спикер Законодательного собрания. Должны быть очень веские основания, чтобы такие действия произвести», - сказал Власов.
При этом он допустил, что представитель ЛДПР мог кому-то мешать.
«Все может быть. Любой оппозиционный политик, неважно - депутат Госдумы или Заксобрания, всегда кому-то мешает. А он реально оппозиционный. Что касается его фракционной работы, могу оценить только положительно. Будем внимательно за этим делом следить, разбираться, если нужна помощь адвокатов, они у него есть, но, если будет нужна юридическая поддержка со стороны партии, мы готовы максимальное сопровождение оказать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным ТАСС, вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова задержали 21 декабря, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Источник агентства утверждает, что задержание связано с уголовным делом сына Натарова, бывшего советника губернатора Антона Натарова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации Игарки.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил факт задержания Натарова.
«У нас сын Натарова в тюрьме, вчера отца арестовали», - сказал Жириновский на заседании Госдумы в среду.
Ранее Василий Власов, помощником которого работал видеоблогер Юрий Хованский, в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связывал его задержание с выборами в Госдуму. При этом он сравнил ситуацию с Хованским с арестом другого представителя ЛДПР, экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, которому «сейчас пытаются предъявить обвинения за ситуацию, которая произошла много лет назад».
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