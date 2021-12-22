«Кому-то помешал»: В ЛДПР назвали возможный мотив задержания Натарова

«Эта новость только с утра появилась, у нас сегодня последнее пленарное заседание в этой сессии, после него будем разбираться с этим делом более подробно. Будем смотреть, надо сначала все внимательно изучить, потому что все-таки это член высшего совета партии и вице-спикер Законодательного собрания. Должны быть очень веские основания, чтобы такие действия произвести», - сказал Власов.

При этом он допустил, что представитель ЛДПР мог кому-то мешать.

«Все может быть. Любой оппозиционный политик, неважно - депутат Госдумы или Заксобрания, всегда кому-то мешает. А он реально оппозиционный. Что касается его фракционной работы, могу оценить только положительно. Будем внимательно за этим делом следить, разбираться, если нужна помощь адвокатов, они у него есть, но, если будет нужна юридическая поддержка со стороны партии, мы готовы максимальное сопровождение оказать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

По данным ТАСС, вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова задержали 21 декабря, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Источник агентства утверждает, что задержание связано с уголовным делом сына Натарова, бывшего советника губернатора Антона Натарова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации Игарки.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил факт задержания Натарова.