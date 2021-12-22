СМИ: Задержан вице-спикер Заксобрания Красноярского края

Вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова задержали во вторник, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

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Отмечается, что парламентарий находится в изоляторе временного содержания, пишет Газета.ру. С Натаровым проводятся следственные действия, сообщает «Свободная пресса».

По словам собеседника ТАСС, задержание связано с делом сына вице-спикера, экс-советника губернатора Антона Натарова. Последний подозревается в мошенничестве с выделенными из бюджета средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки. Антона Натарова задержали в 2019 году и отправили под домашний арест.

Правоохранительные органы пока не предоставили официальных комментариев.

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ФОТО: pxhere.com
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