Оппозиция в Венесуэле отказалась от военного способа смены власти

Оппозиционные политики Венесуэлы заявили, что не намерены смещать действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро с военной поддержкой других стран. Об этом сообщает ТАСС.

Посол России в Венесуэле прокомментировал заявления о непризнании выборов в стране

Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, противник действующего лидера страны, заявил об этом во время пресс-конференции в Боготе, столице Колумбии. Лопес подчеркнул, что для военного переворота в Венесуэле "нет предпосылок".

По мнению оппозиционера, действенной мерой может стать усиление политического давления на действующую власть. Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец ранее в интервью НСН указал, что победа коалиции Мадуро не выглядит убедительной и не решает политический кризис в стране.

О необходимости сменить власть в Венесуэле также высказался колумбийский лидер Иван Дуке. По его словам, администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро должна в срочном порядке уйти в отставку, чтобы в стране удалось организовать свободные выборы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Николас МадуроОппозицияПрезидент ВенесуэлыВенесуэла
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры