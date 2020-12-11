Оппозиция в Венесуэле отказалась от военного способа смены власти
Оппозиционные политики Венесуэлы заявили, что не намерены смещать действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро с военной поддержкой других стран. Об этом сообщает ТАСС.
Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, противник действующего лидера страны, заявил об этом во время пресс-конференции в Боготе, столице Колумбии. Лопес подчеркнул, что для военного переворота в Венесуэле "нет предпосылок".
По мнению оппозиционера, действенной мерой может стать усиление политического давления на действующую власть. Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец ранее в интервью НСН указал, что победа коалиции Мадуро не выглядит убедительной и не решает политический кризис в стране.
О необходимости сменить власть в Венесуэле также высказался колумбийский лидер Иван Дуке. По его словам, администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро должна в срочном порядке уйти в отставку, чтобы в стране удалось организовать свободные выборы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- Войска США приведены в готовность на Ближнем Востоке из-за опасений атаки Ирана
- Путин заявил СПЧ о заинтересованности РФ в прояснении инцидента с Навальным
- В Москве умерли еще 77 пациентов с COVID-19
- Евросоюз продлит санкции против России
- Путин подписал указ о предоставлении чиновниками данных о цифровых активах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru