Посол России в Венесуэле прокомментировал заявления о непризнании выборов в стране
Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров расценил заявления ряда стран о непризнании парламентских выборов в Венесуэле как неспособность посмотреть правде в глаза.
«Заявления представителей правительств ряда стран о непризнании парламентских выборов в Венесуэле - свидетельство их неспособности смотреть правде в глаза. Видимо, они считают, что имеют право не уважать право других», - говорится в официальном сообщении дипломата.
Ранее представители власти ряда стран выступил с заявлениями о непризнании итогов выборов в Венесуэле.
Напомним, выборы в Национальную ассамблею проходят в Венесуэле воскресенье 6 декабря. В них не участвует оппозиционный блок, в которых входит партия экс-спикера ассамблеи Хуана Гуайдо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru