Посол России в Венесуэле прокомментировал заявления о непризнании выборов в стране

Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров расценил заявления ряда стран о непризнании парламентских выборов в Венесуэле как неспособность посмотреть правде в глаза.

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«Заявления представителей правительств ряда стран о непризнании парламентских выборов в Венесуэле - свидетельство их неспособности смотреть правде в глаза. Видимо, они считают, что имеют право не уважать право других», - говорится в официальном сообщении дипломата.

Ранее представители власти ряда стран выступил с заявлениями о непризнании итогов выборов в Венесуэле.

Напомним, выборы в Национальную ассамблею проходят в Венесуэле воскресенье 6 декабря. В них не участвует оппозиционный блок, в которых входит партия экс-спикера ассамблеи Хуана Гуайдо.

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ФОТО: Хуан Гуайдо и Николас Мадуро
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