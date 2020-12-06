Посол России в Венесуэле прокомментировал заявления о непризнании выборов в стране

«Заявления представителей правительств ряда стран о непризнании парламентских выборов в Венесуэле - свидетельство их неспособности смотреть правде в глаза. Видимо, они считают, что имеют право не уважать право других», - говорится в официальном сообщении дипломата.

Ранее представители власти ряда стран выступил с заявлениями о непризнании итогов выборов в Венесуэле.

Напомним, выборы в Национальную ассамблею проходят в Венесуэле воскресенье 6 декабря. В них не участвует оппозиционный блок, в которых входит партия экс-спикера ассамблеи Хуана Гуайдо.

