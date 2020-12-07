Тупиковая победа Мадуро. Латиноамериканист оценил выборы в Венесуэле

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец в интервью НСН указал, что победа коалиции Мадуро не выглядит убедительной и не решает политический кризис в стране.

На парламентских выборах в Венесуэле коалиция «Великий патриотический полюс», который возглавляет поддержвающая президента страны Николаса Мадуро Единая социалистическая партия Венесуэлы, набрала 67,7% голосов. Как сообщила «Газета.ру», такие данные огласил Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы.

Явка на выборах составила 31%. НИС даже продлил время голосования на час. Оппозиция уже заявила, что явка не превысила 20%.

США, Канада и некоторые латиноамериканские страны уже заявили о непризнании результатов выборов.

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец в интервью НСН указал, что победа коалиции Мадуро не выглядит убедительной и не решает политический кризис в стране.

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«60% от 30% - это не очень убедительная победа. Оппозиция выборы бойкотировала. Но с точки зрения закона все соблюдено, и Мадуро имеет полное право говорить о своей победе, победе своего блока. Но это не решает проблемы противостояния с оппозицией, тупик не преодолен. Поэтому он уже заявил, что готов к диалогу с оппозицией, в том числе с той, которая не участвовала в выборах. Это очень серьезная сила, которая была способна выводить на улицы сотни тысяч людей. Уже сегодня Гуайдо призвал 12 декабря на демонстрацию», - отметил Хейфец.

По его словам, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз будут настаивать на нелегитимности выборов, будут говорить, что продолжают признавать в качестве президента страны Хуана Гуайдо.

«Выход из тупика возможен только в случае широкого национального диалога. Но готовы ли на это пойти лидеры оппозиции, трудно сказать, они не едины в том числе и по этому вопросу. Проблема еще и в том, на каких условиях будет предлагать этот диалог Мадуро, насколько они приемлемы для оппозиции, настроенной на жесткое противостояние с властью и рассчитывающей на поддержку США, ЕС, ОАГ, Лимской группы», - заключил эксперт.

В январе прошлого года спикер парламента Хуан Гуайдо на одном из протестных митингов в Каракасе торжественно принес присягу и провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США и Евросоюз. Гуайдо признали президентом также некоторые страны Латинской Америки. Мадуро его обвинял в попытке узурпировать власть.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыВенесуэла
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