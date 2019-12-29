Оппозиция в Минске протестует против интеграции России и Белоруссии

29 декабря 201914:19

В Минске белорусская оппозиция в пятый раз с начала декабря вывела противников углубленной интеграции с Россией в центр столицы, сообщает РИА Новости.

Несанкционированная с властями акция протеста началась в 12:00 (мск) около Дворца республики на Октябрьской площади. Несколько десятков митингующих держат традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги. Главное требование – «рассекретить» документы об углубленной интеграции Белоруссии и России.

Политолог: Белорусской оппозиции не под силу организовать даже пьянку на заводе

На уходящей неделе стало известно о задержании в Минске Павла Северинца, который является организатором несанкционированных акций против интеграции с Россией, сопредседателем оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия».

Отмечается, что акции протеста минской оппозиции против интеграции с Россией начались в первую неделю декабря.

Напомним, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. К 20-летнему юбилею договора планировалось принять программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты». Для разработки 31 проекта отраслевых «дорожных карт» создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. По итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что конечные договоренности между Москвой и Минском по углубленной интеграции связаны с урегулированием трех блоков - в сфере газа, нефти и налогов.

Ранее белорусский политолог Александр Зимовский в эфире НСН пояснил, почему протесты не сорвут интеграцию Белоруссии и России.

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ФОТО: РИА Новости//Борис Бабанов
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