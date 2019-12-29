Оппозиция в Минске протестует против интеграции России и Белоруссии

На уходящей неделе стало известно о задержании в Минске Павла Северинца, который является организатором несанкционированных акций против интеграции с Россией, сопредседателем оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия».

Отмечается, что акции протеста минской оппозиции против интеграции с Россией начались в первую неделю декабря.

Напомним, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. К 20-летнему юбилею договора планировалось принять программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты». Для разработки 31 проекта отраслевых «дорожных карт» создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. По итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что конечные договоренности между Москвой и Минском по углубленной интеграции связаны с урегулированием трех блоков - в сфере газа, нефти и налогов.

Ранее белорусский политолог Александр Зимовский в эфире НСН пояснил, почему протесты не сорвут интеграцию Белоруссии и России.

