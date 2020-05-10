Оппозиция в Белоруссии отказалась от участия в кампании по выборам президента

Белорусская оппозиция решила отказаться от проведения праймериз по выбору единого кандидата на президентских выборах, а также заявила о своем неучастии в предвыборной кампании. Об этом пишет Интерфакс.

В сообщении штаба по проведению праймериз также отмечается, что «объявление и проведение выборов в разгар эпидемии коронавируса недопустимо и преступно». Там также подчеркнули, что в настоящий момент невозможно определить единого кандидата.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания 8 мая. Ранее сообщалось, что президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа. Пост главы государства с 1994 года занимает Александр Лукашенко. Он уже заявил, что намерен баллотироваться на шестой срок.