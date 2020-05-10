Оппозиция в Белоруссии отказалась от участия в кампании по выборам президента
Белорусская оппозиция решила отказаться от проведения праймериз по выбору единого кандидата на президентских выборах, а также заявила о своем неучастии в предвыборной кампании. Об этом пишет Интерфакс.
В сообщении штаба по проведению праймериз также отмечается, что «объявление и проведение выборов в разгар эпидемии коронавируса недопустимо и преступно». Там также подчеркнули, что в настоящий момент невозможно определить единого кандидата.
Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания 8 мая. Ранее сообщалось, что президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа. Пост главы государства с 1994 года занимает Александр Лукашенко. Он уже заявил, что намерен баллотироваться на шестой срок.
Между тем, 7 мая стало известно, что Сейм Польши поддержал законопроект о голосовании на президентских выборах по почте. Как пишет Интерфакс, «за» высказались 236 депутатов, «против» 213, еще 11 воздержались. Таким образом Сейм преодолел вето, которое было наложено на законопроект Сенатом в минувший вторник. Теперь документ поступит на подпись президенту Анджею Дуде.
Добавим, в обычном режиме выборы не могут пройти из-за карантинных мер в связи с пандемией COVID-19. Изначально они были запланированы на 10 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru