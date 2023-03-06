Оппозиция Турции определилась с соперником Эрдогана на президентских выборах

Единым кандидатом стал Кемаль Кемаль Кылычдароглу. Он представляет Народно-республиканскую партию.

Кандидата выбирали на съезде представители шести партий. Одна из них предложила рассмотреть на роль оппонента Эрдогана мэров Стамбула и Анкары.

Выборы президента Турции состоятся 14 мая.

Серия землетрясений на востоке страны ослабили позиции Эрдогана, заявили ранее эксперты. По мнению аналитиков, население недовольно тем, что власти не смогли их защитить, передает НСН.

