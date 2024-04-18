«Оппозиция не помешает»: В Грузии уверены в принятии «закона об иноагентах»
Народ должен знать, что Запад финансирует бунтовщиков в Грузии, а заявления о том, что это дело рук России, — не более, чем истерические вопли, сказал НСН Владимир Хомерики.
«Закон об иноагентах» в Грузии нужен, чтобы продемонстрировать грузинскому обществу, кто вмешивается в политику страны, и показать непричастность России к финансированию неправительственных организаций в Грузии. Об этом НСН заявил президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики.
Ранее парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности внешнего влияния», известный в народе как «закон об иноагентах». Оппозиция намерена не допустить его утверждения во втором и третьем чтениях, при этом ресурс оппозиционных сил — не только десятки тысяч сторонников, готовых к столкновениям с полицией, но и президент страны Саломе Зурабишвили, отмечает издание «Коммерсантъ». Хомерики пояснил, почему этот закон нужен грузинскому обществу.
«В Грузии сосредоточены неправительственные организации, снабжающие нездоровую грузинскую оппозицию из Европы и США и при этом заявляющие, что деньги идут из России. Благодаря новому закону и власти, и народ узнают, кто финансирует организации, которые выходят на улицы и отстаивают те или иные законы. Сейчас идет истерика насчет того, что это якобы “русский закон” — на самом деле это чистый маразм, просто найден очередной повод использовать слово “русский” в негативном ключе. Все прекрасно знают, что еще в конце 1930-х годов этот закон был принят (и работает!) в США в наиболее жесткой форме, то же самое касается и многих других стран, которые требуют, чтобы Грузия не принимала этот закон, аргументируя это тем, что он не послужит евроинтеграции и развитию Грузии. Так что протесты против этого закона — не что иное, как прямое давление на власть», — сказал Хомерики.
Собеседник НСН добавил, что Зурабишвили, поддерживающая оппозицию, давно уже стала врагом Грузии.
«Она гражданка Франции, явно работающая и на ЦРУ, и на другие структуры, она проводит антигрузинскую политику, поддерживает Европу. Конечно, сейчас ей некуда деться, она поддерживает оппозицию в надежде, что ей удастся через оппозиционные силы пойти на выборы. У Зурабишвили нет ни одного процента реальных голосов в Грузии. Сейчас она нарушает все конституционные нормы, идет вразрез с решениями грузинского правительства и интересами грузинского народа», — отметил эксперт.
В заключение Хомерики выразил уверенность, что «закон об иноагентах» будет принят.
«Я хочу надеяться и хочу быть уверенным в том, что этот закон примут. Он должен упорядочить ситуацию в Грузии. Будет ясно, кто вмешивается в грузинскую политику, станет очевидным факт непричастности России к финансированию грузинских неправительственных организаций. Конечно, найдут способы передачи деньги из-за рубежа, но этот закон должен быть принят и начать действовать, иначе незачем было государству его поднимать еще раз после марта 2023 года, когда происходили аналогичные события, но закон отозвали. Оппозиция помешать этому не сможет — сейчас она уже не такая сильная. Глупые призывы, крики, что это “русский закон”, выводят на улицу только проплаченных людей. Основная масса жителей Грузии понимает, что этот закон, по крайней мере, не навредит. Грузинская власть должна поддерживать интересы народа и государства», — подытожил он.
Ранее митингующие в центре Тбилиси против принятия законопроекта об иностранных агентах дали властям один час, чтобы снять документ с рассмотрения.
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