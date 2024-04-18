«Оппозиция не помешает»: В Грузии уверены в принятии «закона об иноагентах»

«Закон об иноагентах» в Грузии нужен, чтобы продемонстрировать грузинскому обществу, кто вмешивается в политику страны, и показать непричастность России к финансированию неправительственных организаций в Грузии. Об этом НСН заявил президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики.

Ранее парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности внешнего влияния», известный в народе как «закон об иноагентах». Оппозиция намерена не допустить его утверждения во втором и третьем чтениях, при этом ресурс оппозиционных сил — не только десятки тысяч сторонников, готовых к столкновениям с полицией, но и президент страны Саломе Зурабишвили, отмечает издание «Коммерсантъ». Хомерики пояснил, почему этот закон нужен грузинскому обществу.