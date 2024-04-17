Протестующие дали властям Грузии час на отзыв проекта об иноагентах

«Мы будем ждать в течение одного часа политического заявления «Грузинской мечты» о том, что они видят непоколебимую волю грузинского народа и возвращаются в конституционное пространство», - сказал представитель протестующих.

В среду, 17 апреля, демонстранты вновь вышли на акцию протеста против законопроекта об иноагентах. Обстановка в центре Тбилиси спокойная, стычек с правоохранителями не наблюдается.

Ранее парламент республики принял проект закона об иноагентах в первом чтении. Инициативу поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», против выступили президент и оппозиция, сообщает «Радиоточка НСН».

