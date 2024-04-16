В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ для разгона демонстрантов
В центре Тбилиси правоохранители начали разгон протестующих против принятия закона об иностранных агентах, передает РИА Новости.
По данным СМИ, спецназ пытается оттеснить митингующих, которые заблокировали вход в здание парламента. Начались задержания.
Силовики применили слезоточивый газ для разгона толпы. Сообщается, что в ходе митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов.
Накануне сотрудники полиции задержали 14 человек на акции протеста против законопроекта об иноагентах. Пострадал один полицейский.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект об иностранных агентах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ для разгона демонстрантов
- Стоимость летнего отдыха с начала года подорожала на 15%
- При обстреле курского поселка Теткино пострадала местная жительница
- В Госдуме заявили, что Ивлееву не могут лишить гражданства за дискредитацию ВС РФ
- Байден продлил запрет на прием в портах США связанных с Россией судов
- Сенатор Джабаров: Москва рассмотрит приглашение на юбилей высадки в Нормандии
- Минпромторг исключил значимый рост цен на вино из-за повышения акциза
- ВСУ обстреляли белгородское село Красный Октябрь
- Жителей более 20 муниципалитетов Кубани предупредили об угрозе подтопления
- Токаев назвал глупостью нагнетание истерии вокруг русского языка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru