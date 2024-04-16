В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ для разгона демонстрантов

В центре Тбилиси правоохранители начали разгон протестующих против принятия закона об иностранных агентах, передает РИА Новости.

Политолог допустил обострение ситуации в Грузии из-за законопроекта об иноагентах

По данным СМИ, спецназ пытается оттеснить митингующих, которые заблокировали вход в здание парламента. Начались задержания.

Силовики применили слезоточивый газ для разгона толпы. Сообщается, что в ходе митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов.

Накануне сотрудники полиции задержали 14 человек на акции протеста против законопроекта об иноагентах. Пострадал один полицейский.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект об иностранных агентах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыМитингиГрузия

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