Оппозиция Молдавии на съезде в Москве объявила о создании блока «Победа»

Представители молдавских оппозиционных партий на съезде в Москве объявили о создании предвыборного блока «Победа». Об этом заявил председатель партии «Шор» Илан Шор.

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«Сегодня здесь, в этом зале, мы объявляем о создании блока «Победа», - цитирует политика ТАСС.

По его словам, блок намерен участвовать в выборах президента Молдавии и референдуме по вступлению республики в Евросоюз. Оба голосования планируется провести осенью 2024 года.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти автономии будут обращаться за помощью к России, если Молдавия введет войска в ответ на объявление регионом независимости, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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