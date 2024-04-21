Оппозиция Молдавии на съезде в Москве объявила о создании блока «Победа»
Представители молдавских оппозиционных партий на съезде в Москве объявили о создании предвыборного блока «Победа». Об этом заявил председатель партии «Шор» Илан Шор.
«Сегодня здесь, в этом зале, мы объявляем о создании блока «Победа», - цитирует политика ТАСС.
По его словам, блок намерен участвовать в выборах президента Молдавии и референдуме по вступлению республики в Евросоюз. Оба голосования планируется провести осенью 2024 года.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти автономии будут обращаться за помощью к России, если Молдавия введет войска в ответ на объявление регионом независимости, передает «Радиоточка НСН».
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